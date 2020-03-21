Ташкент, , 22:19 — REGNUM В столице Узбекистана с 22 марта временно прекращается движение общественного транспорта, в частности, метро, автобусов и маршрутных такси, говорится в сообщении спецкомиссии по подготовке программы мер предотвращения попадания и распространения коронавируса.

«С 22 марта 2020 года временно прекращается движение общественного транспорта — автобусов, метро и маршрутных такси — независимо от формы собственности, оказывающего услуги перевозчиков по маршрутам на территории Ташкента», говорится в сообщении.

Для перевозки на работу и обратно сотрудников медицинского персонала больниц и клиник города Транспортным управлением города Ташкента будут предоставлены специальные продезинфицированные автобусы — исходя из численности сотрудников.

Вместо общественного транспорта будут курсировать такси, продезинфицированные Ташкентским городским центром санитарно-эпидемиологического благополучия.

Каждому такси, которое выезжает в рейс, будут ежедневно выдавать справку о дезинфекции от ЦСЭБ.

«Ответственным лицам дано поручение о работе над предотвращением искусственного завышения цен занимающимися деятельностью по перевозке пассажиров на такси», говорится в сообщении.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, на 21 марта в Узбекистане зарегистрирован 41 человек, зараженных коронавирусом.