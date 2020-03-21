Луганск, 21 марта, 2020, 17:26 — ИА Регнум. Луганская Народная Республика (ЛНР) с 23 марта вводит запрет на въезд граждан, приезжающих с территории Украины. Соответствующий указ 21 марта подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.

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«Запретить с 0:00 часов 23 марта 2020 года въезд на территорию Луганской народной республики граждан с территории Украины», — говорится в документе.

Отмечается, что данная мера вызвана неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, которая наблюдается на Украине, а также в связи с угрозой безопасности населения, вызванной возможным распространением коронавирусной инфекции на территории республики.

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Напомним, 20 марта пресс-служба украинского минздрава сообщала о 41 случае заражения коронавирусом нового типа на Украине.

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