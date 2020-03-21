Киев, , 14:44 — REGNUM Об остановке пассажирских перевозок в столице Украины с воскресенья, 22 марта, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом он написал 21 марта в социальной сети Facebook.

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Остановка пассажирских перевозок в Киеве, по словам министра, не будет касаться работников экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов.

ИА REGNUM напоминает, в связи с угрозой распространения коронавируса мэр города Черновцы распорядился закрыть город. В частности, согласно тесту распоряжения, городской голова Черновцов дал распоряжение перекрыть дорогу в город бетонными блоками.

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