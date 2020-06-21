Иван Шилов ИА REGNUM Это моя война

Москва, 22 июня, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Кемеровская область в годы войны была выделена из Новосибирской области и стала одним из основных промышленных арсеналов Красной армии. Женщины заменили ушедших на фронт мужчин — работали в шахтах, на заводах, в полях.

Бойцы 376-й Кузбасской дивизии внесли свой вклад в разгром врага под Ленинградом, в сражениях за освобождение Пскова от «коричневой чумы». Всего 246 воинов из Кузбасса были удостоены звания Героя Советского Союза.

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