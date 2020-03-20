* запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, 20 марта, 2020, 12:38 — ИА Регнум. В рассмотрение уголовного дела в отношении двух петербургских фигурантов так называемого дела «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вмешался коронавирус.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Во исполнение постановления Президиума Верховного суда РФ и в связи с угрозой распространения на территории РФ коронавирусной инфекции, этот процесс переносится. Об этом сообщает 20 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Судебное заседание, назначенное на 23 марта, откладывается ориентировочно на 21 апреля», — уточняют в пресс-службе.

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Напомним, на скамье подсудимых в Петербурге находятся гражданин Казахстана Виктор Филинков и петербуржец Юлий Бояршинов. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе, кроме того Бояршинову, вменяют незаконное хранение взрывчатых веществ.