Санкт-Петербург, , 16:12 — REGNUM В СИЗО «Кресты» в Петербурге отменили краткосрочные и длительные свидания с заключенными в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Объявления об изменении режима работы с 18 марта опубликовали в социальных сетях.

Новый порядок будет действовать до особого распоряжения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ФСИН по Петербургу и Ленобласти, передачи заключенным все еще принимаются по прежнему графику, в суды обитателей СИЗО также доставляют.

«Мы работаем в полном режиме, не считая, что приостановлены краткосрочные и длительные свидания. Все остальные функции мы выполняем», — подчеркнула представитель УФСИН Юлия Алешина.

18 марта было обнародовано постановление главного государственного санитарного врача ФСИН России «О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Согласно документу, свидания должны были отменить еще с 16 марта.

Всем посетителям, включая следователей и адвокатов, будут измерять температуру на входе. Если она повышена, доступ внутрь будет закрыт. Запрещено посещать изоляторы и тем, кто приехал из Китая, Ирана, Италии, Испании, Южной Кореи и других неблагополучных по коронавирусу стран, если они не прошли двухнедельную изоляцию.