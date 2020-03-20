Санкт-Петербург, 20 марта, 2020, 12:11 — ИА Регнум. Превентивные меры, которые помогают обезопасить человека от различных инфекций, вызвали дефицит ряда препаратов в петербургских аптеках. Жители и гости города на Неве с началом проникновения коронавируса на территорию России скупили медицинские маски. Затем из продажи начали пропадать дезинфицирующие гели для рук (санитайзеры). Не исключено, что на очереди — популярный хлоргексидин и другие антисептические жидкости, которые уже начали дорожать.

Дарья Драй ИА REGNUM Антисептик

В то же время городские власти сообщают о сделанных запасах масок и антисептиков, но предназначенных для медработников.

Как выяснил 20 марта корреспондент ИА REGNUM, «копеечные» обеззараживающие средства стали стремительно исчезать из аптек, а там где еще есть, привычная цена в 15−20 рублей увеличилась до 50 и выше рублей за пузырёк.

Так, в аптеках крупной сети «Озерки» наличие хлоргексидина подтверждают, однако цену за емкость в 100 мл называют в 45 рублей, при этом сообщают что ни медицинских масок, ни санитайзеров в наличии не имеется.

В сети аптек «Невис» спустя 20 минут дозвона до справочной удалось выяснить, что и у них пока в наличии есть антисептическая жидкость, однако узнать о наличии масок и санитайзеров не удалось — на том конце провода бросили трубку.

Сеть «Петербургские аптеки» также сейчас переживает массовый наплыв покупателей, утром в пятницу корреспондент ИА REGNUM был 25-м по счету в телефонной очереди справочной службы сети.

В справочной службе «Университетских аптек» заверили, что поставки хлоргексидина были накануне вечером, поэтому дефицита не наблюдается, чего не сказать про антисептики: их нет, и когда появятся неизвестно.

В федеральной сети аптек «Алоэ» хлоргексидин тоже есть, цена за бутылочку в 100 мл — 14 рублей, как в докоронавирусные времена.

Как сообщили в Смольном, в городе сформирован запас лекарственных препаратов, в том числе медицинских масок для нужд медицинских организаций. Их закуплено два миллиона штук.

При этом и.о. директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов отметил, что для большинства горожан медицинские маски не являются адекватным средством защиты. Они предназначены для медиков и эффективны только для носителей коронавируса. Остальным медик рекомендовал использовать антисептические средства и соблюдать правила личной гигиены.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге управлением ФАС возбуждено расследование в отношении оптовых поставщиков масок, завышающих цены на эти средства профилактики.