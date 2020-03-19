Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM К делу о завышении цен на медицинские маски во врем эпидемии коронавируса могут привлечь новые компании-оптовики и производителей. Об этом заявил заместитель главы управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу Вячеслав Тукаев. Первое рассмотрение дела в закрытом режиме состоялось 19 марта.

«Комиссия не исключает, что к делу могут быть привлечены другие компании-оптовики, а также производители этого медицинского изделия», — заявил Тукаев.

Напомним, дело возбуждено в отношении оптовых поставщиков масок, компаний «Медицина Санкт-Петербург», НПКФ «Эклиф», «Профитмед СПб» и «Новамед СПб».

Антимонопольщики обнаружили, что эти организации с середины января по начало февраля 2020 практически одновременно и более чем в 1,5 раза подняли цены для розничных предприятий, что нарушает закон о защите конкуренции.

«На сегодняшний день компании-ответчики не предоставили нам информацию в полном объеме. Напоминаю, что непредоставление информации в антимонопольный орган является административным правонарушением, за которое назначается штраф в размере от 50 до 500 тысяч рублей», — подчеркнул Тукаев.

Заседание закрыли для СМИ по ходатайству ответчиков, так как они заявили о недопустимости разглашения коммерческой тайны. Следующее заседание состоится в апреле и также будет закрытым.

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