Санкт-Петербург, 18 марта, 2020, 23:10 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отговаривает горожан от неоправданной заготовки продуктовых запасов. Он опубликовал видеообращение на своей странице «ВКонтакте», где еще раз объяснил, какие новые карантинные меры были приняты в Северной столице с 18 марта.

Vk.com/a_beglov Александр Беглов

«Сегодня главная тема дня во всем мире — это борьба с коронавирусной инфекцией. В Петербурге ситуация стабильная. Но мы видим, что происходит в других странах, и делаем всё, чтобы подобного не допустить в нашем городе», — заявил Беглов.

По рекомендации главного санитарного врача по Петербургу введены дополнительные карантинные меры. Так, до 30 апреля запрещены любые массовые мероприятия, досуговые мероприятия отменяются, если число их участников больше 50 человек. С 19 марта будут закрыты городские кинотеатры, театры, музеи и зоопарк.

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Работодателей Александр Беглов попросил перевести сотрудников на удаленную работу.

«Если такой возможности нет, необходимо организовать регулярную дезинфекцию рабочих помещений», — сказал губернатор.

Людей старше 65 лет Беглов попросил воздержаться от посещения общественных мест.

«Обращаюсь к тем, кто недавно вернулся из-за рубежа: пожалуйста, оставайтесь дома и сообщите о себе по телефону 112. Без необходимости не посещайте поликлиники, вызывайте врача на дом», — подчеркнул градоначальник.

Он считает общей задачей не допустить паники, поэтому призывает «не доверять сомнительным интернет-ресурсам», которые спекулируют на теме коронавируса.

«У города достаточно сил и средств, чтобы оказать помощь каждому, кто по-настоящему в ней нуждается. Нет необходимости делать продуктовые запасы и скупать защитные маски. Настанет время, когда вам придется их просто выкинуть», — сказал Александр Беглов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Клинической инфекционной больнице им. Боткина с подтвержденным коронавирусом по данным на 18 марта находилось семь человек из Санкт-Петербурга и один — из Ленинградской области. В последние двое суток новых случаев заболевания в обоих регионах не выявлено.