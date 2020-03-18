Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM В Петербурге усилили карантинные меры. Губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 18 марта по примеру Москвы запрещены любые массовые мероприятия численностью более 50 человек. Об этом 18 марта сообщили в Смольном.

Социальные услуги по предоставлению экскурсий и групповых занятий тоже прекращены.

С 19 марта до 30 апреля запрещено устраивать любые массовые мероприятия в музеях, галереях, театрах, кинотеатрах, зоопарках и прочих подобных учреждениях.

Кроме того, Смольный рекомендует «воздержаться от поездок на (через) территорию Санкт-Петербурга», не покидать страну, игнорировать досуг за пределами квартиры.

«Гражданам старше 65 лет воздержаться от посещения общественных мест», — говорится в постановлении.

Работодателей просят активизировать переход на удаленную работу, школам и вузам — на дистанционное обучение.

Ранее в городе уже настоятельно рекомендовали всем, кто посещал зарубежные страны, не выходить из дома в течение двух недель, сообщить о своем возвращении по телефону 112 и вызвать врача.