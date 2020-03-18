Санкт-Петербург, 18 марта, 2020, 12:48 — ИА Регнум. Известный своими нестандартными арт-объектами петербургский художник Loketski разместил на строительном заборе в спальном районе Петербурга новый стрит-арт, призывающий к «спокойствию» в неспокойное время. Об этом он рассказал на своей личной странице в одной из социальных сетей.

Instagram.com/loketski/ Арт-объект «Спокойствие»

Для создания нового стрит-арт-объекта, который появился на синем строительном заборе микрорайона Парнас в Выборгском районе Петербурга, автор использовал продукты питания и гигиены, которые в последние дни активно скупают горожане в связи с введенными мерами по противодействию распространению нового вида коронавируса.

Так, каждая буква слова «Спокойствие!» состоит из пакетиков с гречей, четырех видов риса, перловой крупы, спичек и туалетной бумаги.

«Купил последнюю гречу на районе, но панике не поддался, вроде бы. Употребил все домашние запасы, а это 4 кг круп, на стрит-арт», — написал Loketski.

Также он пояснил, что инсталляция представляет собой «публичный НЗ» и в случае острой нужды любой желающий может срезать то, что ему необходимо. Однако спустя несколько минут после публикации автор отметил, что его работу уже начали разбирать дворники, «просто молниеносно», отметил автор.

Читайте также: Беглов призвал петербуржцев сохранять спокойствие