Санкт-Петербург, , 20:32 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей города сохранять спокойствие перед лицом угрозы коронавирусной инфекции и объяснил, какие меры предпринимает Смольный для минимизации этой угрозы. Об этом губернатор написал 17 марта на своей странице в соцсети.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Петербуржцев призываю сохранять спокойствие. Город полностью обеспечен всем необходимым. У нас достаточные запасы продовольствия и других товаров повседневного спроса. Продолжим закупать медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты», — заявил Беглов.

Он обратился к тем, кто возвращается в Петербург из зарубежных стран, где есть вспышки коронавирусной инфекции, попросив их «проявлять ответственность и оставаться дома в ближайшие две недели».

Губернатор напомнил, что в Петербурге ввели свободное посещение детсадов, школ, вузов, а школьникам и студентам дали возможность продолжать дистанционное обучение.

«Важно помнить: коронавирус опасен в первую очередь для людей пожилого возраста. Берегите своих близких!» — отметил Беглов.

Напомним, что в Петербурге, по данным на 17 марта, нет новых случаев коронавирусной инфекции. В Клинической инфекционной больнице им. Боткина в настоящее время проходят лечение восемь человек с подтвержденным диагнозом. Всего в этой больнице с симптомами ОРВИ находятся около трехсот человек, которых проверяют на коронавирус.

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