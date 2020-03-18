Санкт-Петербург, 18 марта, 2020, 11:10 — ИА Регнум. Зрители Мариинского театра в негодовании. Дорогостоящие билеты, которые были куплены ими на спектакли в марте и апреле, а также абонементы, приобретенные задолго до того, как мир охватила эпидемия коронавируса, в любой момент могут обнулиться.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский театр

Во вторник, 17 марта, Министерство культуры РФ распорядилось закрыть для посетителей и зрителей все подведомственные ему учреждения, в том числе и Мариинский театр. При этом никаких официальных сообщений об отмене или переносе спектаклей или концертов от самого театра до сих пор нет.

Ни на сайте, ни в официальной группе Мариинского театра в соцсети до сих пор нет никаких заявлений от руководства театра. Многочисленные зрители, которые приобрели билеты на концерты и спектакли на ближайшие дни, начали беспокоиться. Из «свежих» новостей значится лишь то, что заявленный на вторник, 17 марта, концерт Марка Бушкова и Александра Канторова переносится на вторую половину мая.

«Почти все учреждения культуры опубликовали информацию. В Мариинском же театре, видимо, очень хорошим тоном считается неуважение к зрителям. В очередной раз показали, как низко опустился театр», — негодует в группе театра один из зрителей по имени Сергей.

Некоторые зрители также обеспокоены и тем, что часть концертов и спектаклей, которые они планировали посетить в марте и апреле, скорее всего, не состоятся, и денег за приобретенный абонемент им никто не вернет. Все попытки дозвониться до театра были неудачны.

«Извините, сейчас никто не может ответить на ваш звонок, пожалуйста, позвоните позже», — сообщает автоответчик справочной службы театра.

Отметим, корреспондент ИА REGNUM попытался связаться с дирекцией культурного учреждения, но получить оперативную информацию на момент публикации тоже не удалось.

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