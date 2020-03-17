Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM Распоряжение Минкультуры РФ о закрытии всех подведомственных ему учреждений уже начало поступать в музеи и театры Санкт-Петербурга, а это значит, что с сегодняшнего дня все учреждения культуры города будут закрыты для посещения.

Александринский театр Дарья Драй © ИА REGNUM

Однако Александринский театр решил сделать шаг навстречу своим зрителям и перевести свою работу в онлайн-режим.

«Да, мы закрываемся, но всю свою работу переводим в онлайн, скоро всё расскажем, сейчас у нас назначено по этому поводу совещание», — отметили в театре.

Напомним, накануне Новая сцена Александринского театра анонсировала спектакль «Солнечная линия» Жени Беркович, который будет показан зрителям в интернет-трансляции через паблик во «ВКонтакте» и на сайте театра.

Читайте ранее в этом сюжете: Русский музей из-за коронавируса закрывается до 10 апреля