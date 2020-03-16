Нью-Йорк, США, 16 марта, 2020, 17:35 — ИА Регнум. Фондовый рынок США начал торги 16 марта резким обрушением основных индексов.

Цитата из к/ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия — Франция Паника на бирже

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 2196,23 пункта (9,47%), до 20 989,39 пункта. Сразу после старта торгов индекс рухнул более чем на 11%, до 20 387,10 пункта.

Индекс S&P 500 упал на 250,34 пункта (9,23%), до 2460,68 пункта, индекс Nasdaq рухнул на 719,88 пункта (9,14%), до 7155,00 пункта.

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