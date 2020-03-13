Нью-Йорк, США, , 23:43 — REGNUM Фондовый рынок США почти полостью восстановился в ходе торговой сессии 13 марта после крупнейшего однодневного обрушения за 30 лет.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 1985,00 пункта (9,36%), до 23 185,62 пункта, индекс S&P 500 вырос на 230,38 пункта (9,29%), до 2711,02 пункта, индекс Nasdaq вырос на 673,07 пункта (9,35%), до 7874,88 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе сессии 12 марта основные индексы Уолл-стрит упали примерно на 10%. Сессия стала худшей с 1987 года.

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