Сан-Паулу, Бразилия, 14 марта, 2020, 23:59 — ИА Регнум. Бразильские учёные на собаках испытали методику лечения рака головного мозга с помощью вируса Зика и установили, что вирус поражает только клетки опухоли, не нанося вред остальному организму. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Therapy.

Minzdrav.ryazangov.ru Больница

Злокачественные опухоли головного мозга являются практически неизлечимыми заболеваниями, поскольку противоопухолевые препараты не могут проникнуть через гематоэнцефалический барьер — естественный фильтр между кровеносной системой и мозгом.

Учёные из университета Сан-Паулу предложили использовать для лечения онкологии мозга вирус Зика. На культуре человеческих тканей было установлено, что он избирательно разрушает нервные клетки, поражённые опухолью. При этом с помощью специального рецепторного белка вирус обладает способностью проникать через гематоэнцефалический барьер.

Учёные провели испытания на собаках, у которых в естественных условиях развились злокачественные опухоли главного мозга. Обычно, после обнаружения опухоли собака может прожить до месяца, но животные, которым сделали инъекцию вируса Зика, прожили от 3 до 5 раз дольше. Их опухоли значительно уменьшились, начался воспалительный ответ иммунной системы собаки, в результате чего собственная иммунная система также начала бороться с онкологией. При этом здоровые нервные клетки ни в коей мере не пострадали, других побочных эффектов терапии также не наблюдалось.

Исследователи зафиксировали, что значительное количество вируса Зика также находилось в моче-половой системе собаки. Отмечается, что вирус распространяется именно половым способом, и эту особенность необходимо учитывать в случае, если терапия вирусом будет одобрена для применения на людях.

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