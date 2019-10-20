Токио, , 23:55 — REGNUM Японские учёные обнаружили молекулу, которая уничтожает клетки глиобластомы, неизлечимой ранее опухоли головного мозга, устойчивой к химиотерапии. При этом найденное исследователями соединение не обладает токсичностью. Об этом сообщает Medicalxpress со ссылкой на статью в журнале Neuro-Oncology.

Продолжительность жизни больного с глиобластомой составляет в среднем около 15 месяцев, так как клетки злокачественной опухоли устойчивы к химиотерапии и радиотерапии.

Группа учёных из Университета Хоккайдо, корпорации FUJIFILM и Национального института передовых промышленных наук и технологий Японии провела скрининг (отбор) лекарств из обширной базы молекул FUJIFILM для поиска вещества, которое могло бы уничтожать клетки глиобластомы, не повреждая нервные клетки организма. В результате было найдено подходящее для этих целей соединение — 10 580.

Учёные установили, что найденное средство подавляет активность специфического фермента, который запускает синтез пиримидина в митихондриях раковых клеток. Это не позволяет раковой клетке запустить свое дальнейшее деление. Исследование на мышах показало сильную противораковую эффективность препарата, при этом, соединение не проявляло токсичности по отношению к нормальным клеткам.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в России ежегодно медики выявляют почти 34 тыс. случаев опухоли мозга. Это в общей сложности составляет 23 случая на 100 тыс. человек. Примерно 30% от этого количества составляют злокачественные опухоли, при этом самой опасной является глиобластома. Она возникает сразу в четвёртой степени злокачественности и чаще всего приводит к летальному исходу.

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