Дамаск, 14 марта, 2020, 19:52 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад подписал указ о переносе даты парламентских выборов в стране с 13 апреля на 20 мая из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом 14 марта сообщается на сайте администрации президента Сирии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Сирии

«Президент Асад выпустил указ под номером 86 от 2020 года об отсрочке выборов членов Меджлис аш-Шааб (Народного совета) третьего созыва, назначенных на 13 апреля 2020 года, на среду, 20 мая», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение о переносе даты выборов в парламент страны продиктован мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта президент Сирии Башар Асад подписал указ о парламентских выборах, которые должны были состоятся 13 апреля. Предыдущие выборы в сирийский парламент — Народный совет — состоялись 13 апреля 2016 г. В Народный совет входят 250 депутатов. Выборы проходят каждые четыре года.

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