Москва, 14 марта, 2020, 18:57 — ИА Регнум. Произведенные в России диагностические системы для определения коронавируса дают результат максимум в течение двух-четырех часов, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

«Результат анализа можно получить уже через 2−4 часа», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что Роспотребнадзор разработал два варианта диагностических наборов для определения присутствия коронавируса в организме человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России угроза распространения коронавируса сведена до минимума.

Он назвал последние меры по упреждению и профилактике распространения коронавируса. В их числе — ограничение авиаперелётов в несколько европейских государств, рекомендации по сокращению массовых мероприятий и поручение по отмене заграничных командировок сотрудников органов власти.

Читайте также: Коронавирус закрывает границы — все новости о пандемии