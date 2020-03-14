Москва, 14 марта, 2020, 18:54 — ИА Регнум. В России число заболевших новым типом коронавируса COVID-2019 увеличилось на 14 человек. Об этом 14 марта сообщает оперативный штаб по противодействию распространения и профилактике коронавируса.

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Отмечается, что девять новых случаев заболевания выявлены в Москве. В Московской области, Санкт-Петербурге и Калининградской области зарегистрировано по одному случаю заражения, два случая зафиксировано в Кемеровской области.

В штабе подчеркнули, что все пациенты ранее посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Под медицинским наблюдением также находятся те, с которыми контактировали заболевшие.

Таким образом, общее число инфицированных новым типом пневмонии в России составило 59 человек, 56 из которых — это граждане РФ, два — граждане Китая, один — подданный Италии. На данный момент, в связи с выздоровлением из российских медицинских учреждений выписаны два гражданина КНР и один гражданин России.

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