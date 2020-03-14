Москва, , 12:13 — REGNUM Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Российской Федерации возросло до 47 человек. Выявлены два случая заражения в Кузбассе. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса и профилактике.

Сообщается, что коронавирусная инфекция была диагностирована у двух жителей города Кемерово, которые были госпитализированы накануне.

Кроме того, сообщается, что в Новокузнецке был госпитализирован ещё один человек с симптомами ОРВИ. Его диагноз уточняется.