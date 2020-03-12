Минск, 12 марта, 2020, 22:30 — ИА Регнум. Запрещающие шествие «Бессмертного полка» в Белоруссии могут страдать личностными расстройствами, быть психологически травмированными с детства. Такое мнение высказал в ходе состоявшейся 12 марта в Минске пресс-конференции председатель белорусского общественного объединения ветеранов боевых действий на территории других государств Иосиф Кругликов, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

ИА REGNUM Председатель белорусского общественного объединения ветеранов боевых действий на территории других государств Иосиф Кругликов

Кругликов обратил внимание на нерациональность и ущербность поведения отдельных чиновников, препятствующих проведению шествий «Бессмертного полка» в Белоруссии. По мнению общественника, в таком ракурсе уместно рассмотреть деятельность чиновников вроде специалиста главного управления юстиции Мингорисполкома Оксаны Драчан.

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Сославшись на мнение знакомого психолога, Кругликов предположил, что у противников «Бессмертного полка» с самого детства мог вырабатываться «некий антагонизм» на почве зависти к другим детям, у которых была возможность держать за руку отцов или дедов, награждённых медалями и орденами. Будь то фронтовики, или партизаны, или награждённые за трудовые подвигу в тылу — они были объектами почитания и гордости детей, особенно во время массовых мероприятий. Те же дети, у которых не было в роду таких награждённых, комплексовали.

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«Ты смотри — у них есть отцы с орденами, медалями, а у меня никого нету, — рассуждал Кругликов. — И он в детстве сохранил какое-то чувство такое, своеобразное».

Председатель белорусского общественного объединения ветеранов боевых действий на территории других государств, активист «Бессмертного полка» добавил: «Психология работает детского синдрома — отношение к этому всему (шествиям «Бессмертного полка», — прим. ИА REGNUM), учитывая, что у многих нет родителей, которые награждены, воевали, принимали участие в партизанском движении».

«Этот антагонизм выстраивается на детском синдроме», — уверен Кругликов.

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«Я говорю про девочку, которая нас не зарегистрировала», — уточнил он, пресекая домыслы о личности, препятствующей государственной регистрации ОО «Бессмертный полк» в Белоруссии.

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