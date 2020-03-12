Бывшему главе Чувашии в Госсовете поставили диагноз
Чебоксары, 12 марта, 2020, 17:18 — ИА Регнум. В Госсовете Чувашии сегодня, 12 марта, впервые попытались обсудить «одно очень чрезвычайное событие», которое произошло ещё в конце января, — скандальную отставку с поста главы республики Михаила Игнатьева. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, через полтора месяца первым с трибуны парламента об этом заговорил заместитель председателя комитета по государственному строительству Олег Таланов (фракция «Единая Россия»), поставив свой диагноз бывшему руководителю региона — «звёздная болезнь».
Парламентарий обратился к депутатам после обсуждения вопросов повестки дня, оценив исключение из партии «Единая Россия» Михаила Игнатьева и его последующую отставку с должности главы Чувашии за утрату доверия «как одно очень чрезвычайное событие». Олег Таланов так разволновался, что сначала чуть не назвал бывшего руководителя региона Валерием, потом Николаем Васильевичем.
Он напомнил, что эти события обсуждались «во всех регионах, СМИ это довольно активно обсуждали».
С ним был солидарен Петр Краснов:
Как сообщало ИА REGNUM, 29 января 2020 года президент России Владимир Путин отправил в отставку за главу Чувашии Михаила Игнатьева, который руководил регионом почти 9,5 лет. Этому предшествовали два скандала, которые последовали один за другим. 18 января на Дне чувашской и российской печати он заявил, что надо «мочить» тех, кто «хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чём и о ком, — лишь бы, значит, заработать на разных схемах». Фраза вызвала резонанс, и 20 января Игнатьев вынужден был объясниться и извиниться.
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Но уже 23 января вспыхнул новый скандал: в сети стало распространяться видео с вручением ключей от пожарной машины, где Игнатьев вынуждал офицера МЧС подпрыгивать за ними. После данного инцидента «Единая Россия» исключила Игнатьева из партии за «нарушение этических норм», затем президент отправил его в отставку в связи с «утратой доверия».