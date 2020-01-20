20 января 2020 | Время чтения 7 мин

Наталия Николаева, , 13:38 — REGNUM На Чувашию свалилась очередная федеральная слава. Главным ньюсмейкером стал глава республики Михаил Игнатьев, призвавший на журналистском мероприятии «мочить» журналистов за искажённую информацию. В ответ ополчилось не только журналистское сообщество: в «ЕР» потребовали как минимум извинений, в союзе журналистов с иронией назвали это новым способом борьбы с фейковой информацией, а представитель Совета по правам человека считает, что Игнатьев «потерял контроль». Пресс-служба главы Чувашии провела целое лингвистическое расследование, выдав интернету новое значение глагола «мочить». Наблюдатели полагают, что глава Чувашии преподнёс подарок оппонентам, по сути, подписав себе приговор по третьему сроку полномочий.

Депутат Госдумы Леонид Черкесов, министр информационной политики Михаил Анисимов, глава Чувашии Михаил Игнатьев и прокурор республики Василий Пословский Cap.ru

Подробнее: Глава Чувашии учинил скандал, призвав «мочить» журналистов

Приговор третьему сроку?

В августе 2020 года у главы Чувашии Михаила Игнатьева истекает второй срок полномочий. Ещё осенью 2019 года он начал демонстрировать небывалую медийную активность, по нескольку раз встречаясь с журналистами, приглашая блогеров, участвуя в различных прямых эфирах. Будто компенсировал своё отсутствие и череду отпусков летом, когда перенёс операцию и вынужден был заняться своим здоровьем, уйдя в информационное затишье.

В новом, 2020 году он привлек к себе внимание всей страны на одном из первых публичных мероприятий. На дне российской и чувашской печати Михаил Игнатьев призвал «мочить» тех, кто «хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чём и о ком, — лишь бы, значит, заработать на разных схемах»:

«Нам надо здесь чётко обозначать, если их надо «мочить», как в народе говорят, надо их «мочить». Кто они такие, откуда приехали, с какими помыслами, где они живут, где трудятся, на чём зарабатывают. Чтобы люди знали простые. Об этом надо говорить. Я не хочу здесь никого воспитывать, просто, когда искажённая информация, — она в конечном счёте оборачивается негативно даже для тех, кто соответственно подаёт эту информацию».

Глава Чувашии Михаил Игнатьев Cap.ru

Примечательно, что на журналистском празднике присутствовали и выступили с трибуны депутаты Госдумы, единороссы Николай Малов и Леонид Черкесов, спикер Госсовета Альбина Егорова и лидер чувашских единороссов Юрий Кислов, прокурор Василий Пословский. Ни один из высоких гостей не отреагировал публично на скандальный призыв главы республики.

Наблюдатели полагают, что, брякнув призыв «мочить» с высокой трибуны, он не только ополчил против себя журналистское сообщество, но и подписал себе приговор по третьему сроку. И проводят параллели с заявлением Владимира Путина, на которого мечтает равняться каждый губернатор, в том числе цитируя его выступления: в 1999 году президент призывал «мочить», но тогда речь шла о террористах, а вовсе не о журналистах.

Депутат Госдумы Леонид Черкесов, министр информационной политики Михаил Анисимов, глава Чувашии Михаил Игнатьев и прокурор республики Василий Пословский Cap.ru

Напомним, это не первый выпад в адрес журналистов. В 2012 году Михаил Игнатьев оказался в центре федерального скандала из-за заявления о формировании в Чувашии «чёрного списка» СМИ, «пишущих неправду». Тогда подобную инициативу резко осудили СМИ, политики и общественные деятели, включая членов Совета Федерации РФ и Общественной палаты России. Последняя даже вынесла этот вопрос в повестку заседания.

От хамства — до призыва «мочить»

Пресс-служба главы Чувашии отреагировала на скандал через сутки, проведя лингвистический разбор глагола «мочить», который «перевели» как «раскрывать подноготную».

«Что касается слова «мочить», то в данном случае оно несло контекст «раскрывать подноготную», писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты. И в речи Игнатьева это четко прослеживается», — приводится комментарий пресс-службы.

Но в сети отреагировали с иронией, предполагая, что «мочить», или «раскрывать подноготную», означает, что «будут не просто кости ломать, а ногти отрывать», «мочить — значит, выводить на чистую воду». Даже появились мемы с новой интерпретацией глагола, включённые в академические словари.

Журналисты Чувашии Cap.ru

Отметим, что скандальному выступлению главы Чувашии предшествовало довольно странное поведение исполняющего обязанности пресс-секретаря Олега Сидорова, который отвечает за взаимодействие со СМИ. Так, журналисты из «Замполита» оценили «общение» с ним как граничащее «с хамством», отметив, что это «первый случай в почти трёхлетней истории проекта».

Читайте также: Общение на грани хамства: журналисты — о падении рейтинга главы Чувашии

Праздничный концерт на дне российской и чувашской печати Cap.ru

От главы Чувашии «как минимум» ждут извинений

В числе первых отреагировали известные журналисты. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил ТАСС, что «мочить журналистов» — это, похоже, новый способ борьбы с fake news от главы Чувашии». И напомнил, что это «не первая оригинальная цитата чиновника в адрес независимых журналистов».

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко считает, что Михаил Игнатьев должен «как минимум» извиниться перед журналистами, напомнив, что должность губернатора обязывает «максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли». Ревенко подчёркивает, что «общаться и работать в публичном поле нужно таким образом, чтобы даже у самых отчаянных критиков не осталось места для информационных спекуляций и провокаций».

Депутаты Госдумы Леонид Черкесов и Николай Малов награждают журналистов Cap.ru

Читайте также: В «Единой России» ждут извинений от главы Чувашии

Телеведущий Николай Сванидзе в эфире НСН высказал мнение, что это «уголовщина, так как слово «мочить» «в русском языке он имеет вполне определенный смысл». Он считает, что за такой «антиконституционный призыв к введению жесточайшей политической цензуры» нужно «нести определенную ответственность».

Член Советa по правам человека при президенте России, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод считает, что глава региона «потерял контроль», а его позиция «говорит о том, что он не готов воспринимать критику».

Почему Михаил Игнатьев «подставился и проиграл»

Руководитель фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар Дмитрий Евсеев считает, что главу Чувашии Михаила Игнатьева обыграли в информационной войне:

«В последнее время было много критики — в первую очередь обоснованной. Информационная война — это война на нервах: кто первый совершает крупную ошибку, — тот, как правило, проигрывает. Поэтому при таких условиях любой политик должен сохранять хладнокровие. А с учётом того, что Кремль затягивает решение вопросов по губернаторам, чьи полномочия истекают в этом году, то создаётся жуткое напряжение и главе республики можно, конечно, посочувствовать. При таком накале даже у здорового человека нервы могут не выдержать. Михаил Игнатьев не смог совладать с собой и выдал такую совершенно недопустимую фразу. В результате подставился, подставил сам себя».

Парламентарий считает, что данное обстоятельство может стать ключевым при решении «губернаторских вопросов» в Кремле.

«С другой стороны, кандидатам на отставку происходящий транзит власти выгоден. И это связано не только с тем, что новые правила игры пока не известны. Кремль сейчас будет сосредоточен на конституционной реформе и смене правительства, он не может вести работу на всех фронтах: поэтому губернаторы из зоны риска получили надежду на то, что Москве будет не до них и пока их оставят на посту».

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов полагает, что хотя у федеральной власти действительно «очень много проблем и без губернаторов», но вряд ли «этот вопрос пустят на самотёк»:

«В губернаторском стане — нервозная обстановка. В условиях неопределённости начинают срываться, терять бдительность, нервничать и перестают реально оценивать ситуацию. Чем ближе к окончанию срока, тем становятся наглее. Надо следить за языком, иначе язык становится врагом. В результате был преподнесён подарок всей оппозиции: теперь каждый может считать, что он угрожал ему лично».

Владислав Солдатов также считает, что Михаил Игнатьев сделал «подарок своим оппонентам» и теперь Москве придётся «сто раз подумать, прежде чем переназначать такого главу, который не в состоянии контролировать свою речь»:

«Есть ещё один показательный момент. Речь главы сопровождалась аплодисментами. А в зале, напомню, сидели не только журналисты, но и избранные народом депутаты Госдумы, прокурор Чувашии, в прошлом сам журналист. На самом деле, очень грустно, что никто из «стражей закона и народа» публично не посмел отреагировать на призыв «мочить журналистов».

Читайте ранее в этом сюжете: В «Единой России» ждут извинений от главы Чувашии

Читайте развитие сюжета: «Всё переиначили»: глава Чувашии рассказал о смысле «мочить», но извинился