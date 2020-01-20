Наталия Николаева, 20 января 2020, 13:38 — REGNUM На Чувашию свалилась очередная федеральная слава. Главным ньюсмейкером стал глава республики Михаил Игнатьев, призвавший на журналистском мероприятии «мочить» журналистов за искажённую информацию. В ответ ополчилось не только журналистское сообщество: в «ЕР» потребовали как минимум извинений, в союзе журналистов с иронией назвали это новым способом борьбы с фейковой информацией, а представитель Совета по правам человека считает, что Игнатьев «потерял контроль». Пресс-служба главы Чувашии провела целое лингвистическое расследование, выдав интернету новое значение глагола «мочить». Наблюдатели полагают, что глава Чувашии преподнёс подарок оппонентам, по сути, подписав себе приговор по третьему сроку полномочий.
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Приговор третьему сроку?
В августе 2020 года у главы Чувашии Михаила Игнатьева истекает второй срок полномочий. Ещё осенью 2019 года он начал демонстрировать небывалую медийную активность, по нескольку раз встречаясь с журналистами, приглашая блогеров, участвуя в различных прямых эфирах. Будто компенсировал своё отсутствие и череду отпусков летом, когда перенёс операцию и вынужден был заняться своим здоровьем, уйдя в информационное затишье.
В новом, 2020 году он привлек к себе внимание всей страны на одном из первых публичных мероприятий. На дне российской и чувашской печати Михаил Игнатьев призвал «мочить» тех, кто «хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чём и о ком, — лишь бы, значит, заработать на разных схемах»:
Примечательно, что на журналистском празднике присутствовали и выступили с трибуны депутаты Госдумы, единороссы Николай Малов и Леонид Черкесов, спикер Госсовета Альбина Егорова и лидер чувашских единороссов Юрий Кислов, прокурор Василий Пословский. Ни один из высоких гостей не отреагировал публично на скандальный призыв главы республики.
Наблюдатели полагают, что, брякнув призыв «мочить» с высокой трибуны, он не только ополчил против себя журналистское сообщество, но и подписал себе приговор по третьему сроку. И проводят параллели с заявлением Владимира Путина, на которого мечтает равняться каждый губернатор, в том числе цитируя его выступления: в 1999 году президент призывал «мочить», но тогда речь шла о террористах, а вовсе не о журналистах.
Напомним, это не первый выпад в адрес журналистов. В 2012 году Михаил Игнатьев оказался в центре федерального скандала из-за заявления о формировании в Чувашии «чёрного списка» СМИ, «пишущих неправду». Тогда подобную инициативу резко осудили СМИ, политики и общественные деятели, включая членов Совета Федерации РФ и Общественной палаты России. Последняя даже вынесла этот вопрос в повестку заседания.
От хамства — до призыва «мочить»
Пресс-служба главы Чувашии отреагировала на скандал через сутки, проведя лингвистический разбор глагола «мочить», который «перевели» как «раскрывать подноготную».
Но в сети отреагировали с иронией, предполагая, что «мочить», или «раскрывать подноготную», означает, что «будут не просто кости ломать, а ногти отрывать», «мочить — значит, выводить на чистую воду». Даже появились мемы с новой интерпретацией глагола, включённые в академические словари.
Отметим, что скандальному выступлению главы Чувашии предшествовало довольно странное поведение исполняющего обязанности пресс-секретаря Олега Сидорова, который отвечает за взаимодействие со СМИ. Так, журналисты из «Замполита» оценили «общение» с ним как граничащее «с хамством», отметив, что это «первый случай в почти трёхлетней истории проекта».
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От главы Чувашии «как минимум» ждут извинений
В числе первых отреагировали известные журналисты. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил ТАСС, что «мочить журналистов» — это, похоже, новый способ борьбы с fake news от главы Чувашии». И напомнил, что это «не первая оригинальная цитата чиновника в адрес независимых журналистов».
Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко считает, что Михаил Игнатьев должен «как минимум» извиниться перед журналистами, напомнив, что должность губернатора обязывает «максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли». Ревенко подчёркивает, что «общаться и работать в публичном поле нужно таким образом, чтобы даже у самых отчаянных критиков не осталось места для информационных спекуляций и провокаций».
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Телеведущий Николай Сванидзе в эфире НСН высказал мнение, что это «уголовщина, так как слово «мочить» «в русском языке он имеет вполне определенный смысл». Он считает, что за такой «антиконституционный призыв к введению жесточайшей политической цензуры» нужно «нести определенную ответственность».
Член Советa по правам человека при президенте России, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод считает, что глава региона «потерял контроль», а его позиция «говорит о том, что он не готов воспринимать критику».
Почему Михаил Игнатьев «подставился и проиграл»
Руководитель фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар Дмитрий Евсеев считает, что главу Чувашии Михаила Игнатьева обыграли в информационной войне:
Парламентарий считает, что данное обстоятельство может стать ключевым при решении «губернаторских вопросов» в Кремле.
Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов полагает, что хотя у федеральной власти действительно «очень много проблем и без губернаторов», но вряд ли «этот вопрос пустят на самотёк»:
Владислав Солдатов также считает, что Михаил Игнатьев сделал «подарок своим оппонентам» и теперь Москве придётся «сто раз подумать, прежде чем переназначать такого главу, который не в состоянии контролировать свою речь»:
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