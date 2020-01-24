Чебоксары, , 11:10 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев провёл 23 января смотр аварийно-спасательной техники и торжественно вручил ключи от новых пожарных автомобилей. Официальное мероприятие называлось «Итоговый учебно-методический сбор территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и состоялось при участии начальника регионального управления МЧС Станислава Антонова и министра по делам ГО и ЧС Вениамина Петрова, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Михаил Игнатьев вручает ключи от новых пожарных машин Cap.ru

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Однако даже такое торжественное событие с участием официальных лиц в погонах вылилось в скандал: соцсети и ИА REX распространили 4-секундный ролик «Опля! Мы в цирке? Как глава Чувашии вручал спасателям ключи от пожарных машин (видео)». На видео видно, как Михаил Игнатьев протянул руку, чтобы передать ключи сотруднику МЧС, но вдруг поднял её вверх, заставив человека в погонах подпрыгнуть за ключами. Такой «цирковой» номер с сотрудником серьёзной и уважаемой даже народом службы многие оценили как «неадекватное поведение».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Игнатьев оскандалился, призвав на дне российской и чувашской печати «мочить» тех, кто «хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная, о чём и о ком, — лишь бы, значит, заработать на разных схемах». Заявление высокопоставленного чиновника «мочить» журналистов вызвало резонанс в Москве и даже за границей. Секретарь генсовета «Единой России», журналист Евгений Ревенко потребовал «как минимум» извиниться перед журналистами, что Михаил Игнатьев и сделал с оговоркой, что его слова «переиначили». А «Репортеры без границ» потребовали отставки главы Чувашии и возбуждения уголовного дела, посчитав, что он нарушил статью Конституции о «защите прав и свобод человека». В пресс-службе главы региона прокомментировали требование организации, заявив, что инцидент исчерпан.

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