Минск, 11 марта, 2020, 22:16 — ИА Регнум. «Лично мне не понятно это решение», — заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель ОО «Региональная национально-культурная автономия белорусов Республики Крым «Белорусы Крыма», член Общественной палаты Республики Крым и Общественной палаты Союзного Государства России и Белоруссии Роман Чегринец, оценивая решение властей Белоруссии в третий раз отказать в легализации деятельности организаторам шествия участников акции «Бессмертный полк».

Фото со страницы Романа Чегринеца в facebook.com Член Общественной палаты Республики Крым и Общественной палаты Союзного Государства России и Белоруссии Роман Чегринец

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«Бессмертный полк» — это прекрасный объединяющий проект, который проводится по всему миру и по праву является одним из символов нашей Победы», — констатировал представитель белоруской диаспоры.

Чегринец считает, что шествие «Бессмертного полка» стало таким же символом Дня Победы, как и георгиевская ленточка. Ему не ясно, зачем препятствовать общественной инициативе, направленной на сохранение исторической памяти.

«Если в Белоруссии есть свой подобный проект, то это абсолютно не мешает провести обе акции в разных местах, — считает лидер «Белорусов Крыма». — Ведь чем больше будет подобных мероприятий, тем больше людей мы зарядим энергией победителей, и больше молодёжи будет участвовать в этих патриотических акциях!»

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«Мы высказываем слова полной поддержки организаторам «Бессмертного полка» в Белоруссии и, если ситуация всё-таки сложится по наиболее негативному сценарию, то готовы с удовольствием пригласить наших белорусских друзей в Крым пройти вместе в рядах Крымского «Бессмертного полка!» — сказал Чегринец.

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Напомним, в 2018—2020 годах белорусская общественная организация «Бессмертный полк» пыталась получить государственную регистрацию в главном управлении юстиции Мингорисполкома. Чиновники не только не оказывали содействия хранителям исторической памяти, но всячески препятствовали в их деятельности. Судебные органы Белоруссии встали на сторону Минюста, систематически отказывающего налогоплательщикам в реализации своих законных прав и интересов.

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