Москва, 10 марта, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию давно назрели и будут полезны для граждан. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Госдумы.

Егор Дикарев ИА Красная Весна Конституция России

Путин сегодня, 10 марта, принимает участие в заседании Государственной думы, где обсуждаются во втором чтении поправки в Конституцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах Госдумы.

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