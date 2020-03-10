Москва, , 15:34 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин не видит необходимости в досрочных выборах Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Возникает вопрос: сумеет ли действующий состав Госдумы принять новые полномочия. На мой взгляд, конечно, да… В конечно итоге, это ваше решение, но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я и не вижу необходимости в досрочных выборов в Государственную думу», — заявил Путин в ходе заседания Госдумы.

В ходе обсуждения во втором чтении поправок в Конституцию депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия») предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента. Документ предполагает «парашюты».