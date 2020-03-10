Москва, 10 марта, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Банк России на фоне резкого ослабления рубля не намерен предпринимать скоропалительных действий в отношении ключевой ставки, которые могли бы ретранслироваться в последующее изменение ставок по депозитам в коммерческих банках, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Банк России Монета с изображением здания Центрального Банка РФ

«Российская финансовая система переживает очередной стресс на фоне резкой дестабилизации ситуации на нефтяном рынке, однако, в отличие от волны девальвации 2014−2016 гг., уже накоплен больший запас прочности.

Цена на нефть перешла вниз цену отсечения в $42,40 формирования бюджетных доходов, однако, по оценкам Минфина, накопленных резервов хватит для исполнения обязательств правительства на 6−10 лет при цене на нефть в $25−30.

Благодаря бюджетному правилу, которое предполагает продажу валюты из резервов при уходе цены ниже цены отсечения, а также отказу Банка России от проведения регулярных и отложенных покупок иностранной валюты у рубля останется хороший шанс для того, чтобы не сильно отклониться от сложившихся после шока значений (в моменте на Forex курс доллара 9 марта почти достиг отметки в 75,50 руб.).

Банк России может и не прибегать к повышению ключевой ставки для того, чтобы сдержать отток капитала, поскольку на фоне последствий коронавируса и последующей паники на мировых рынках ведущие центробанки уже приступили к экстренному смягчению монетарной политики, что увеличило разницу в процентных ставках в пользу рубля.

Эти рассуждения не утратят своей актуальности и в будущем при условии стабилизации ситуации на нефтяном рынке. Несмотря на появившиеся сообщения о готовности Саудовской Аравии развязать ценовую войну против России, диалог между Москвой и Эр-Риядом не прекращен.

Поэтому и в ЦБ РФ не готовы «лупить из всех орудий», ограничившись предоставлением ликвидности кредитным организациям, послаблением банковских нормативов, а также прекращением покупок иностранной валюты.

Решение о возобновлении интервенций на внутреннем рынке будет приниматься в течение марта в зависимости от перспектив развития ситуации на нефтяном рынке», — пояснил эксперт.

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