Москва, 10 марта, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Россия сделала смелый шаг, выйдя из альянса ОПЕК+. Кормить другие страны, в первую очередь США и Бразилию, за счет сокращения рыночной доли на зарубежных рынках уже нецелесообразно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя отношения РФ и ОПЕК+.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Наступает новая реальность, которая с высокой вероятностью принесет Москве явные и значимые дивиденды. С мирового нефтяного рынка уйдут США и Бразилия. Россия расширит рынки сбыта, поборется с Саудовской Аравией за Китай.

А это уже очень многообещающие перспективы. Да и ОПЕК сама может работать без России и снижать квоты по добыче нефти без участия Москвы. Так и было всегда до 2015 года.

Доллар вернется с 67 руб. в 2020 году. Золото-валютные резервы РФ сегодня составляют $550 млрд. Понятно, что бюджету России интересен слабый рубль. Но если бы сегодня Банк России возглавлял Виктор Геращенко, он бы устроил порку спекулянтам и показательно опустил бы доллар к 60 руб.

Очевидно, что через год всё будет спокойнее. Сейчас населению скупать доллары и евро уже поздно. Лучше покупать товары из-за рубежа, они будут в наличии еще до мая, а далее подорожают на 15−20%.

На фоне мировых торговых войн важно в течение года не терять работу, иметь постоянный доход. До середины весны негатив на рынке сойдет, российский фондовый и валютный рынки начнут восстанавливаться.

Фондовый рынок в России очень недооценённый, он должен стоить в 2−3 раза дороже. Придет очень хорошее время для покупок акций», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты дают прогнозы, получится ли у России работать на рынке нефти самостоятельно, без договоренностей ОПЕК.

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