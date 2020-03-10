Москва, 10 марта, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Российская валюта резко обвалилась на международном рынке 9 марта. В ответ на 30%-ное падение нефтяных цен доллар превысил отметку 74 руб., а евро перевалил за 85 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 10 марта, когда российский рынок вернулся с длинных праздничных выходных, паника уже поутихла и девальвация не получает развития. Тем не менее доллар остается на высоких позициях, а попытки восстановления нефти носят ограниченный характер.

Российская валюта естественным образом попала под американские горки, с которых началась неделя на всех площадках мира. Неожиданный выход России из сделки ОПЕК+ поверг инвесторов в шок.

Это, в свою очередь, повлекло волну девальвации сырьевых валют и рисковых активов в целом. 10 марта обстановка несколько стабилизировалась, но участники рынка, безусловно, остаются настороженными, а попытки отскока — хрупкими.

В дальнейшем судьба рубля и высокодоходников в целом будет зависеть от реакции правительства РФ на возросшие риски в экономике на фоне сочетания эпидемии коронавируса и обвала на рынке черного золота.

Таким образом, инвесторы будут уделять большое внимание поступающим заявлениям со стороны правительства и грядущим заседаниям ключевых Центробанков, от которых после вчерашних событий еще больше ждут стимулов», — пояснил эксперт.

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