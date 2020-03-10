Москва, 10 марта, 2020, 12:00 — ИА Регнум. Россия, как и любая другая страна, может работать на мировом рынке нефти без каких-либо проблем, в частности, без ОПЕК+. Вот только каким именно будет этот рынок — большой вопрос, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, комментируя отношения России и ОПЕК.

Добыча нефти

«Усилиями ОПЕК+ сырьевая добыча была ограничена и контролировалась, таким образом удавалось сохранить сколько-нибудь шаткий баланс в ценах и поставках. Это был и плюс, и минус. С 1 апреля 2019 года страны экс-ОПЕК+ ничем в суточной добыче не ограничены, но фактически они уже сейчас могут делать с добычей всё, что захотят.

Россия может добывать столько, сколько посчитает нужным, но кому она продаст эти объемы черного золота в условиях тотального снижения экономик и цен — большой вопрос.

Российская экономика во всём мире ассоциируется с энергетической отраслью, акции российских добывающих компаний потянут за собой весь остальной фондовый рынок.

Доверие у участников рынка к ОПЕК было и так не самое высокое, но он четко и бескомпромиссно контролировал добычу черного золота на фоне падающего спроса на сырье. Теперь нас ждет честное рыночное ценообразование на нефть.

Резкое падение цен на нефть происходит впервые в современной рыночной истории. И это стресс для мировой экономики. Ничего хорошего не будет, пока рыночные негативные настроения не улягутся», — высказала своё мнение эксперт.

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