Москва, , 08:15 — REGNUM По итогам торгов 6 марта нефть подешевела на 10%, 9 марта — на 26,46%, до $33,43. Минимум был зафиксирован на уровне $31,26, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Cтраны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. После отказа России согласовать новую сделку по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия решила снизить цены на все сорта нефти по всем направлениям.

Saudi Aramco снизила апрельские цены на нефть для Азии на $4−6, для США — на $7, для северо-западной Европы — на $8 за баррель. Также СА, заявила, что намерена нарастить добычу нефти в апреле с нынешних 10 млн баррелей в сутки до рекордных 12 млн баррелей.

Участники рынка при таком обвале цен даже забыли про коронавирус. Сегодня 10 марта, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 10%, до $36,83. С минимума $31,25 цена восстановилась на 18%.

Чтобы покупателям перекрыть вчерашний рост им нужно подняться еще на 23%. Восстановление цены ожидается продолжительным. Она может находиться в диапазоне $31−45 в течение 45 торговых дней.

Первым сопротивлением выступает уровень $38,70. Если покупатели пройдут его с лёгкостью, то тогда восстановление ускорится на технических факторах. Спекулянты не упустят такую возможность купить подешевле фьючерсы на нефть», — считает эксперт.

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