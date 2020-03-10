Москва, 10 марта, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Банк России при необходимости примет дополнительные регулятивные меры по повышению устойчивости финансового рынка в условиях возросшей волатильности валютного и фондового рынков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 10 марта пресс-службой регулятора.

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Отмечено, что ситуации, связанные с резкими скачками цен на нефть, в гораздо меньшей степени влияют на финансовую систему РФ в последние годы. Это подтверждают и проводимые ЦБ стресс-тесты.

В ЦБ указали также, что текущий уровень ликвидности банковского сектора достаточен для устойчивого функционирования финансовой системы. На фоне распространения коронавируса и связанных с этим последствий для ряда отраслей ЦБ намерен ввести некоторые послабления для банков. Они касаются отсрочки до 30 сентября 2020 года ухудшения оценки финансового положения ряда категорий заемщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта российский рубль резко подешевел в отношении к американскому доллару и евро. Это произошло на фоне падения мировых цен на нефть.

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