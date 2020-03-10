Хабаровск, 10 марта, 2020, 09:38 — ИА Регнум. Гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом передали сегодня, 10 марта, власти Хабаровского края генконсульству Китайской Народной Республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Гуманитарная помощь Хабаровского края Китаю

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Гуманитарный груз предназначен для районов КНР, где наиболее тяжела ситуация с коронавирусом. Помощь собирал Красный Крест в Хабаровске, а также жители Хабаровского края. В партии — защитные перчатки, маски, бахилы, комплекты хирургической одежды, одноразовые медицинские халаты, антисептики, другие необходимые принадлежности.

Председатель Российского отделения Красного Креста в Хабаровске Виктория Макарчук отметила активность жителей региона в сборе гуманитарной помощи.

«И это замечательно, потому, что, когда в 2013 году Хабаровский край пострадал от наводнения, наши соседи, жители Китая, также помогали нам и собирали гуманитарную помощь», — сказала Виктория Макарчук.

Генеральный консул КНР в Хабаровске Цуй Гоцзе отметил, что сегодня отношения России и Китая находятся на высочайшем уровне. И акт оказания гуманитарной помощи в этот трудный час подтверждает, что российский и китайский народы скрепляет дружба и огромное доверие.

«Правительство КНР предпринимает беспрецедентные меры для борьбы с коронавирусом нового типа. У нас мобилизованы все силы и уже есть хорошие результаты по нейтрализации болезни. Китай старается нейтрализовать угрозу на своей территории и предотвратить её распространение в другие страны. И в этом свете мы ценим то, что Россия оказывает нам поддержку на всех уровнях — не только на уровне правительства, но и регионов. Также добавлю, что переданный сегодня груз будет распределен в зависимости от потребностей в наших провинциях. Выражаю огромную благодарность всему российскому народу и жителям Хабаровского края. Уверен, что совместными усилиями мы победим это заболевание», — сказал генеральный консул КНР в Хабаровске Цуй Гоцзе.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай уверенно побеждает эпидемию коронавируса на своей территории. В провинции Хайнань уже 19 дней нет новых случаев выявления инфекции, в больницах из 168 пациентов остались только 3, 159 выздоровели, 6 человек скончались.