Пекин, 10 марта, 2020, 09:28 — ИА Регнум. Основатель гиганта торговой коммерции Alibaba Джек Ма стал богатейшим человеком Азии, сообщает 10 марта Bloomberg.

Kremlin.ru Джек Ма

Так, его состояние оценивается в $44,5 млрд, он находится на 18-м месте в списке самых богатых людей планеты.

Следом за ним идет владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани. До обвала цен на нефть именно он лидировал в списке богатейших в Азии.

За сутки Амбани потерял $5,8 млрд, сейчас его состояние оценивается в $41,8 млрд. Джеку Ма удалось минимизировать потери, за сутки он потерял $1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля спад, который из-за ситуации с коронавирусом охватил мировые фондовые биржи за последнюю неделю, уменьшил совокупное состояние 500 самых богатых людей планеты на $444 млрд.

Так, падение показателей фондовых рынков лишило в совокупности $30 млрд трех самых богатых людей планеты: главу корпорации Amazon Джеффа Безоса, одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса и гендиректора группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно. Глава Tesla Илон Маск, который находится на 25-й строчке мирового рейтинга самых богатых людей, разорился на $9 млрд.

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