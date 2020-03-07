Санкт-Петербург, 7 марта, 2020, 17:38 — ИА Регнум. В Петербурге вторым больным с официально подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция», оказалась гражданка России, которая около недели назад вернулась из Италии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 7 марта в городском комитете по здравоохранению.

Елена Молчанова ИА REGNUM Боткинская больница в Петербурге

Напомним, в Санкт-Петербурге зарегистрирован второй случай коронавирусной инфекции COVID-2019.

Женщина, вернувшаяся из Итальянской республики 1 марта, обратилась за медицинской помощью 4 марта с жалобами на симптомы ОРВИ, после чего была госпитализирована в Клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина.

По данным Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, наличие новой коронавирусной инфекции подтверждено в установленном порядке. Пациентка находится в инфекционном боксе в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в легкой форме.

Лица, контактировавшие с заболевшей женщиной, уже установлены, и сейчас ведется работа по их помещению под медицинское наблюдение. Проводится весь комплекс необходимых мероприятий по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Санкт-Петербурга.

«Обстоятельства, при которых был выявлен новый случай заболевания, подтверждают адекватность принимаемых городскими властями мер по нераспространению коронавирусной инфекции», — заявили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, первым больным с коронавирусом в Петербурге 5 марта стал студент-медик из Италии, обучающийся в Северной столице. Он приехал в город из Милана 29 февраля, а 2 марта обратился к врачам.

Как сообщил 7 марта Роспотребнадзор, за последние сутки в России зарегистрировано четыре случая коронавирусной. Помимо нового случая в Петербурге, о котором сказано выше, еще три больных выявлены в Липецке. Все заболевшие посещали Италию в последние две недели.

«Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах <…> Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — отметили в Роспотребнадзоре.