Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM Госпитализированный накануне житель Милана, который приехал в Петербург из Италии, болен коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 марта в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Напомним, молодой человек, который обучается в Северо-Западном государственном медицинском университете им. И. И. Мечникова, вернулся в Петербург после каникул 29 февраля.

Спустя два дня он почувствовал недомогание и обратился к медикам.

В результате, он, а также ещё четыре человека, которые контактировали с ним, госпитализированы.

Кроме того, закрыто на карантин общежитие университета, где он проживал. Проводятся необходимые мероприятия.

Это первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции в Петербурге.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге итальянского студента и его окружение проверяют на коронавирус

Читайте развитие сюжета: Итальянец в Петербурге болеет коронавирусной инфекцией в легкой форме