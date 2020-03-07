Киев, 7 марта, 2020, 08:21 — ИА Регнум. Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин заявил о том, что согласно результатам проведенных анализов в инфекционном отделении Александровской больницы столицы Украины, он является абсолютно здоровым. Об этом он написал 6 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

Rada.gov.ua Олег Волошин

Депутат отметил, что результаты тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательные. В тоже время парламентарий отметил, что на Украине на данный момент нет экспресс-тестов на коронавирус. В связи с чем народный избранник в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения будет находиться в изоляции 14 дней, до следующего четверга, то есть, до 12 марта. Однако в том случае, если результаты анализа на COVID-19 взятых у депутата мазков будут готовы раньше, то Волошин «будет свободным» человеком раньше.

Согласно консультативному выводу, который также был опубликован Волошиным, депутату провели экспресс-тестирование на вирус гриппа, аденовирус, которые у него выявлены не были. Также согласно медицинскому документу, у депутата взяли биоматериал для исследования методом ПЦР на респираторную группу инфекций. Волошину рекомендовали двухнедельный карантин и наблюдение семейного врача.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат от ОПЗЖ Олег Волошин 27 февраля общался с французским парламентарием Жаном-Люком Рейтцером, у которого было диагностировано заражение коронавирусом.

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