Киев, , 21:12 — REGNUM Депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин может быть заражён коронавирусом. Такую информацию опубликовали украинские СМИ.

По данным журналистов, не так давно Волошин провёл встречу с депутатом Национальной ассамблеи Франции Жаном-Люком Рейтцером, который сейчас находится в реанимации из-за последствий, вызванных коронавирусом.

Издание «Вести.ua» опубликовало инфографику потенциального заражения депутатом других парламентариев в случае подтверждения заражения коронавирусом у Волошина. Так, согласно инфографике с местами в Верховной Раде, на последнем заседании ближе всех к депутату сидели его однопартийцы Федор Христенко, Александр Колтунович и Владимир Кальцев. Помимо них, рядом сидел депутат от «Слуги народа» Игорь Василев.

Примечательно, что в зале Верховной Рады вместе с Волошиным и другими парламентариями находился и президент Украины Владимир Зеленский.