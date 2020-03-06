Москва, 6 марта, 2020, 14:09 — ИА Регнум. Отмена Петербургского международного экономического форума из-за коронавирусной инфекции никак не отразится на российской экономике. Об этом 6 марта заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019

«В связи с отменой одного форума с российской экономикой ничего не произойдет», — сказал Кудрин.

Он отметил, что у «нас другие формы общения сейчас, в том числе все обмениваются информацией онлайн».

Как сообщало ИА REGNUM, XIV Петербургский международный экономический форум должен был проходить с 3 по 6 июня 2020 года, однако он был отменен из-за ситуации с коронавирусом.

Власти города очень огорчены отменой ПМЭФ, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

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