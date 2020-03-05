Санкт-Петербург, , 21:51 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга очень огорчены отменой в 2020 году Петербургского международного экономического форума из-за коронавирусной инфекции, однако понимают мотивы этого решения. Об этом заявил вечером 5 марта вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, курирующий в Смольном экономические вопросы.

ПМЭФ в 2019 году Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, решение об отмене форума принял оргкомитет ПМЭФ-2020 в целях «защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума».

«Для Петербурга это крайне неприятное известие. Каждый Международный экономический форум для нашего города — это как премьера нового спектакля. Мы готовимся показать наши достижения, вкладываем средства в развитие дорожной инфраструктуры», — отметил Евгений Елин.

В то же время он признал, что организаторы форума и власти города не имеют права подвергать угрозе многочисленных гостей и участников ПМЭФ.

«Понимаем мотивы, разделяем опасения и полностью поддерживаем решение правительства Российской Федерации», — сказал Евгений Елин.

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Напомним, XXIV Петербургский международный экономический форум должен был проходить с 3 по 6 июня 2020 года.

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