Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит традиционный еженедельный брифинг. 6 марта 2020 года он посвящён текущим вопросам внешней политики. Помимо комментариев, Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов. О самом важном — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

10:15 06.03.2020 На входе в пресс-центр МИД у журналистов проверяют температуру, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В здании установлен тепловизор, по виду напоминающий фотоаппарат. Через него на каждого входящего смотрит медик.

11:01 06.03.2020 Российский МИД отслеживает ситуацию с распространением за рубежом коронавируса COVID-19. Об этом заявила 6 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она призвала граждан следить за сообщениями российских официальных ведомств и следовать всем рекомендациям. Читайте подробнее: МИД следит за заболеваемостью граждан РФ коронавирусом за рубежом

11:11 06.03.2020 Сложная обстановка наблюдается в Боливии в преддверии президентских и парламентских выборов, намеченных на 3 мая 2020 года. Об этом заявила 6 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она рассказала о вбросах, которые касаются якобы причастности «некой русской мафии» к незаконным процессам в Боливии. «Поссорить нас с боливийцами не удастся», — подчеркнула дипломат. Об этом: МИД: поссорить Россию с Боливией не получится

11:18 06.03.2020 Россия отмечает существенное расширение Соединёнными Штатами Америки своих военных возможностей, заявила Захарова. Вашингтон не просто модернизирует свои ядерные силы, а существенно расширяет их возможности. Происходит развитие тактически применяемых видов ядерного вооружения, что говорит о намерении США всерьёз рассматривать сценарии войны с применением такого оружия, отметила дипломат. «Безудержное наращивание военной мощи — тупиковый путь», — подчеркнула Захарова. Об этом: Захарова: США идут в тупик, безудержно наращивая военную мощь

11:21 06.03.2020 Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой. mid.ru

11:24 06.03.2020 Москва в течение двух лет не прекращает требовать встречи с гражданами России Сергеем и Юлией Скрипалями, которые якобы пострадали в британском Солсбери весной 2018 года, заявила на брифинге Захарова. Она напомнила, что с момента неясного инцидента в Солсбери прошло два года. Это событие власти Великобритании использовали как для ухудшения двусторонних отношений, так и для подогревания антироссийских настроений на международной арене. «Я думаю, что эти события войдут в историю как пример информационной кампании, основанной на дезинформации», — сказала Захарова. Подробности в материале: МИД России: «тайна Солсбери» войдёт в историю как пример дезинформации

11:32 06.03.2020 В Нидерландах в преддверии заседания суда Гааги по делу о катастрофе рейса MH17 набирает новые обороты информационная кампания против РФ. Так, нидерландская сторона объявила о неких свидетелях, имена которых засекречены, заявила Захарова. Это напоминает формулу: мы знаем, что это сделали вы, потому что нам об этом сообщили источники, раскрыть которые мы не можем, сказала Захарова. Она добавила, что информационная компания носит обвинительный характер в отношении России и предназначена для того, чтобы заполнить пробелы в следствии. «Мы квалифицируем всё вышеперечисленное как грубую попытку давления на суд», — подчеркнула представитель МИД. Подробности в материале: Захарова о деле MH17: антироссийская кампания набирает обороты

11:39 06.03.2020 Россия принципиально считает незаконным намерение Израиля строить новые поселения на правом берегу реки Иордан, напомнила Захарова. Это становится основным препятствием на пути к разрешению конфликта. Подробности в материале: МИД России: планы Израиля на палестинскую землю — незаконны

11:46 06.03.2020 Российская сторона заявила официальный протест Италии в связи с обысками у биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. Обыски прошли в шесть часов утра в день начала одного из этапов кубка мира, что привело к невозможности участия Логинова в этом этапе. При переговорах итальянская сторона подтвердила, что в результате этих обысков никаких улик найдено не было, рассказала Захарова. Об этом: РФ заявила Италии официальный протест из-за дела биатлониста Логинова

12:03 06.03.2020 Румынская сторона 2 марта отказала во въезде российскому историку Умскову-Денисову, сообщила Захарова на брифинге. Это привело к срыву академических мероприятий. МИД РФ считает действия румынской стороны необоснованными и разрушительными по отношению к двусторонним отношениям Москвы и Бухареста, отметила она.

12:11 06.03.2020 МИД РФ считает нарушением прав российской журналистки Виктории Ивановой отказ французских властей расследовать дело о её избиении полицейскими, заявила Мария Захарова. Она напомнила, что Виктория Иванова пострадала от действий французской полиции в ходе демонстрации «жёлтых жилетов». Несмотря на надпись «ПРЕССА», ей нанесли два удара дубинкой и причинили травму, что запечатлено на видео. Однако полиция прекратила следствие в связи с «невозможностью установить виновных». Читайте также: МИД России: власти Франции нарушили права избитой журналистки Ивановой

12:17 06.03.2020 Мария Захарова отметила, что 6 марта африканская Республика Гана отмечает День независимости. Народ Ганы не смирился с колониальным положением, народно-освободительная борьба в этой стране увенчалась успехом. Сегодня Гана — одна из ведущих экономик Африки. Российская сторона желает этой стране мира, а её народу — процветания и благополучия.

12:18 06.03.2020 Говоря о возможности заключения мирного договора России с Японией, Захарова отметила, что на протяжении этих лет Япония не сделала ничего, что способствовало бы продвижению по этому вопросу.

12:26 06.03.2020 Французская газета Le Monde ответила отказом на просьбу опубликовать письмо с опровержением информации об ужесточении визового режима для журналистов в России. «Мы с интересом прочитали ваше письмо, но не желаем его публиковать», — процитировала ответ издания Мария Захарова. Такой подход нарушает принципы свободы слова и журналисткой этики, заявила дипломат.

12:31 06.03.2020 Российская сторона надеется на полное выполнение мирного соглашения, подписанного представителями США и афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что взаимные разногласия политических сил не должны становится глобальным подходом, они должны уступать место главному — благополучию афганского народа. Читайте также: Россия надеется на выполнение мирного соглашения США и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

12:43 06.03.2020 Указ президента Украины Владимира Зеленского, объявивший 26 февраля на Украине «Днём сопротивления оккупации Крыма и Севастополя», напоминает пантомиму. Это смешно и бесполезно, заявила Захарова. Она добавила, что Зеленский, вероятно, и сам не знает, почему была выбрана именно эта дата. Шесть лет назад, 25 февраля 2014 года, один из лидеров национал-радикального движения «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Игорь Мосийчук озвучил свои соображения по удержанию Крыма в составе Украины. Тогда Мосийчук заявил, что если власть неспособна удержать Крым, то радикальное движение сформирует «поезд дружбы» и войдёт в Крым, как в 90-м году. «Тогда публика, подобная этой, разбегались как крысы», — процитировала Мосийчука Захарова. Дипломат в этой связи порекомендовала нынешим руководителям Украины вспоминать недавнюю историю. Подробности в материале: МИД России: указ Зеленского о Дне «сопротивления оккупации» — пантомима

12:45 06.03.2020 В конце брифинга Захарова пожелала сил и терпения всем женщинам, пострадавшим в разных странах от военных конфликтов и гуманитарных катастроф.

13:18 06.03.2020 Мария Захарова на брифинге. mid.ru

13:33 06.03.2020 Строительство поселений в зоне Е-1 между Иерусалимом и городом Маале-Адумим на Западном берегу реки Иордан нарушит территориальную непрерывность Палестины. Об этом заявила 6 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Читайте подробнее: МИД РФ: застройка зоны Е-1 угрожает жизнеспособности Палестины

18:46 06.03.2020 МИД России продолжает держать на постоянном контроле ситуацию с расследованием уголовного дела, возбуждённого в отношении российских болельщиков после беспорядков во время проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Читайте также: МИД РФ прокомментировал ход следствия по делу о беспорядках на Евро-2016

18:47 06.03.2020 Российская сторона не намерена оставлять без внимания отказ французский властей расследовать избиение российской журналистки Виктории Ивановой во время митинга «жёлтых жилетов» в Париже. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте также: МИД РФ настаивает на расследовании избиения журналистки во Франции

18:48 06.03.2020 Брифинг официального предоставления МИД России Марии Захаровой. mid.ru

20:20 06.03.2020 У России нет привычки вмешиваться во внутренние дела других стран, и Черногория — не исключение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 6 марта, комментируя заявление президента Черногории Мило Джукановича о том, что Москва вмешивается во внутриполитические процессы в его стране. Читайте также: Захарова: враги Черногории — не в России, а в «противоположной стороне»