МИД комментирует текущую ситуацию во внешней политике России — трансляция
На входе в пресс-центр МИД у журналистов проверяют температуру, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В здании установлен тепловизор, по виду напоминающий фотоаппарат. Через него на каждого входящего смотрит медик.
Российский МИД отслеживает ситуацию с распространением за рубежом коронавируса COVID-19. Об этом заявила 6 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она призвала граждан следить за сообщениями российских официальных ведомств и следовать всем рекомендациям.
Читайте подробнее: МИД следит за заболеваемостью граждан РФ коронавирусом за рубежом
Сложная обстановка наблюдается в Боливии в преддверии президентских и парламентских выборов, намеченных на 3 мая 2020 года. Об этом заявила 6 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она рассказала о вбросах, которые касаются якобы причастности «некой русской мафии» к незаконным процессам в Боливии.
«Поссорить нас с боливийцами не удастся», — подчеркнула дипломат.
Россия отмечает существенное расширение Соединёнными Штатами Америки своих военных возможностей, заявила Захарова.
Вашингтон не просто модернизирует свои ядерные силы, а существенно расширяет их возможности. Происходит развитие тактически применяемых видов ядерного вооружения, что говорит о намерении США всерьёз рассматривать сценарии войны с применением такого оружия, отметила дипломат.
«Безудержное наращивание военной мощи — тупиковый путь», — подчеркнула Захарова.
Об этом: Захарова: США идут в тупик, безудержно наращивая военную мощь
Москва в течение двух лет не прекращает требовать встречи с гражданами России Сергеем и Юлией Скрипалями, которые якобы пострадали в британском Солсбери весной 2018 года, заявила на брифинге Захарова.
Она напомнила, что с момента неясного инцидента в Солсбери прошло два года. Это событие власти Великобритании использовали как для ухудшения двусторонних отношений, так и для подогревания антироссийских настроений на международной арене.
«Я думаю, что эти события войдут в историю как пример информационной кампании, основанной на дезинформации», — сказала Захарова.
Подробности в материале: МИД России: «тайна Солсбери» войдёт в историю как пример дезинформации
В Нидерландах в преддверии заседания суда Гааги по делу о катастрофе рейса MH17 набирает новые обороты информационная кампания против РФ. Так, нидерландская сторона объявила о неких свидетелях, имена которых засекречены, заявила Захарова.
Это напоминает формулу: мы знаем, что это сделали вы, потому что нам об этом сообщили источники, раскрыть которые мы не можем, сказала Захарова. Она добавила, что информационная компания носит обвинительный характер в отношении России и предназначена для того, чтобы заполнить пробелы в следствии.
«Мы квалифицируем всё вышеперечисленное как грубую попытку давления на суд», — подчеркнула представитель МИД.
Подробности в материале: Захарова о деле MH17: антироссийская кампания набирает обороты
Россия принципиально считает незаконным намерение Израиля строить новые поселения на правом берегу реки Иордан, напомнила Захарова. Это становится основным препятствием на пути к разрешению конфликта.
Подробности в материале: МИД России: планы Израиля на палестинскую землю — незаконны
Российская сторона заявила официальный протест Италии в связи с обысками у биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
Обыски прошли в шесть часов утра в день начала одного из этапов кубка мира, что привело к невозможности участия Логинова в этом этапе. При переговорах итальянская сторона подтвердила, что в результате этих обысков никаких улик найдено не было, рассказала Захарова.
Об этом: РФ заявила Италии официальный протест из-за дела биатлониста Логинова
Румынская сторона 2 марта отказала во въезде российскому историку Умскову-Денисову, сообщила Захарова на брифинге.
Это привело к срыву академических мероприятий. МИД РФ считает действия румынской стороны необоснованными и разрушительными по отношению к двусторонним отношениям Москвы и Бухареста, отметила она.
МИД РФ считает нарушением прав российской журналистки Виктории Ивановой отказ французских властей расследовать дело о её избиении полицейскими, заявила Мария Захарова.
Она напомнила, что Виктория Иванова пострадала от действий французской полиции в ходе демонстрации «жёлтых жилетов». Несмотря на надпись «ПРЕССА», ей нанесли два удара дубинкой и причинили травму, что запечатлено на видео. Однако полиция прекратила следствие в связи с «невозможностью установить виновных».
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Мария Захарова отметила, что 6 марта африканская Республика Гана отмечает День независимости.
Народ Ганы не смирился с колониальным положением, народно-освободительная борьба в этой стране увенчалась успехом. Сегодня Гана — одна из ведущих экономик Африки. Российская сторона желает этой стране мира, а её народу — процветания и благополучия.
Говоря о возможности заключения мирного договора России с Японией, Захарова отметила, что на протяжении этих лет Япония не сделала ничего, что способствовало бы продвижению по этому вопросу.
Французская газета Le Monde ответила отказом на просьбу опубликовать письмо с опровержением информации об ужесточении визового режима для журналистов в России.
«Мы с интересом прочитали ваше письмо, но не желаем его публиковать», — процитировала ответ издания Мария Захарова.
Такой подход нарушает принципы свободы слова и журналисткой этики, заявила дипломат.
Российская сторона надеется на полное выполнение мирного соглашения, подписанного представителями США и афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что взаимные разногласия политических сил не должны становится глобальным подходом, они должны уступать место главному — благополучию афганского народа.
Читайте также: Россия надеется на выполнение мирного соглашения США и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Указ президента Украины Владимира Зеленского, объявивший 26 февраля на Украине «Днём сопротивления оккупации Крыма и Севастополя», напоминает пантомиму. Это смешно и бесполезно, заявила Захарова.
Она добавила, что Зеленский, вероятно, и сам не знает, почему была выбрана именно эта дата. Шесть лет назад, 25 февраля 2014 года, один из лидеров национал-радикального движения «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Игорь Мосийчук озвучил свои соображения по удержанию Крыма в составе Украины.
Тогда Мосийчук заявил, что если власть неспособна удержать Крым, то радикальное движение сформирует «поезд дружбы» и войдёт в Крым, как в 90-м году. «Тогда публика, подобная этой, разбегались как крысы», — процитировала Мосийчука Захарова.
Дипломат в этой связи порекомендовала нынешим руководителям Украины вспоминать недавнюю историю.
Подробности в материале: МИД России: указ Зеленского о Дне «сопротивления оккупации» — пантомима
В конце брифинга Захарова пожелала сил и терпения всем женщинам, пострадавшим в разных странах от военных конфликтов и гуманитарных катастроф.
Строительство поселений в зоне Е-1 между Иерусалимом и городом Маале-Адумим на Западном берегу реки Иордан нарушит территориальную непрерывность Палестины. Об этом заявила 6 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читайте подробнее: МИД РФ: застройка зоны Е-1 угрожает жизнеспособности Палестины
МИД России продолжает держать на постоянном контроле ситуацию с расследованием уголовного дела, возбуждённого в отношении российских болельщиков после беспорядков во время проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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Российская сторона не намерена оставлять без внимания отказ французский властей расследовать избиение российской журналистки Виктории Ивановой во время митинга «жёлтых жилетов» в Париже. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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У России нет привычки вмешиваться во внутренние дела других стран, и Черногория — не исключение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 6 марта, комментируя заявление президента Черногории Мило Джукановича о том, что Москва вмешивается во внутриполитические процессы в его стране.
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