Санкт-Петербург, 5 марта, 2020, 15:53 — ИА Регнум. В Клинической инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге по состоянию на четверг, 5 марта, находятся 55 пациентов, которые были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в городском комитете по здравоохранению.

Елена Молчанова ИА REGNUM КПП больницы им. Боткина

«На утро четверга в больнице находилось 54 человека», — пояснили в комитете.

С учетом того, что днем в больницу была госпитализирована, как сообщалось, еще одна петербурженка, вернувшаяся из Милана с симптомами ОРВИ и обратившаяся в поликлинику, к середине дня четверга в клинике им. Боткина находилось уже как минимум 55 человек.

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Напомним, 5 марта официально подтвержден в Петербурге случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019. Заболел молодой итальянец, который прибыл на учебу по обмену в Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова. Молодой человек болеет в легкой форме, состояние удовлетворительное. Четверо контактировавших с ним лиц также помещены в больницу. Общежитие, где жил итальянец, закрыто на карантин.

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Отметим, всего по миру заболевших коронавирусом насчитывается 95 131 человек, умерли 3284 человека, вылечились 53 276 человек. Наибольшее число зараженных находятся в Китае, там заболели 80 409 человек, умерли 3012 человек, в Южной Корее — заболели 5766 человек, умерли 35 человек, затем Италии — заболели 3089 человек, умерли 107 человек и Иране — заболели 2922 человека, умерли 92 человека.