Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM У госпитализированного в Петербурге студента из Милана, который болен коронавирусной инфекцией, заболевание протекает в легкой форме. Об этом сообщает 5 марта пресс-служба Роспотребнадзора.

Боткинская больница Петербурга Елена Молчанова © ИА REGNUM

Напомним, в четверг врачи подтвердили завезённый из Италии в Петербург случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019. Заболел молодой человек, который обучается по обмену в Северо-Западном государственном медицинском университете им. И. И. Мечникова.

Установлено, что гражданин Италии прибыл в Российскую Федерацию 29 февраля, а через два дня, 2 марта, с симптомами ОРВИ обратился за медицинской помощью, после чего был госпитализирован в инфекционный бокс.

«Результат подтвержден в установленном порядке. Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. Состояние пациента удовлетворительное», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сразу же после этого специалистами был определен круг лиц, с которыми молодой человек контактировал на территории России. Это четыре человека, которые также помещены в инфекционную больницу им. Боткина под пристальное наблюдение медиков.

«Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Добавим, общежитие университета, где проживал итальянский студент, закрыто на карантин. Проводятся противоэпидемические мероприятия.

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