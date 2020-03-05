Санкт-Петербург, 5 марта, 2020, 15:17 — ИА Регнум. Карантинные мероприятия введены в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова на проспекте Просвещения в Петербурге. Однако студенты, оказавшиеся взаперти, не унывают и пытаются вступать в коммуникацию с внешним миром, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Самолетик, запущенный из окна

Напомним, приехавший 29 февраля на учебу в этот вуз по обмену студент из Милана (Италия) Рикардо П. заболел коронавирусной инфекцией и помещён в изолированный бокс больницы им. Боткина. Также в больницу помещены четверо контактировавших с ним лиц.

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Общежитие, где несколько дней жил итальянец, закрыли на карантин, запретив находящимся там лицам покидать здание.

Дарья Драй ИА REGNUM Общежитие СЗГМУ им. Мечникова

Как отмечает корреспондент агентства, двери общежития закрыты на вход, однако никакого оцепления вокруг здания не наблюдается. Все сотрудники, находящиеся внутри здания, в медицинских масках. Машин скорой помощи или полиции у здания общежития нет.

Дарья Драй ИА REGNUM Самолетик с флагом Италии

Студенты, которых видно с улицы, находятся в приподнятом настроении — открывают окна, приветственно машут журналистам, запускают из окон послания на бумажных самолетиках. В них они пишут о том, что хотят пиццу или, например, рисуют флаг Италии.

Дарья Драй ИА REGNUM Дверь общежития

Несколько минут назад в общежитие пустили группу молодых людей с пакетами еды. Скорее всего, это друзья студентов, оказавшихся в карантине.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди с пакетами у общежития СЗГМУ им. Мечникова

Как сообщил телеканалу «78» проректор СЗГМУ им. Мечникова Алексей Силин, «карантинные мероприятия заключаются в том, что здесь зона обсервации, при которой невозможно покинуть общежитие в течение 14 дней с момента объявления карантина».