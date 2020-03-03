Санкт-Петербург, 3 марта, 2020, 17:54 — ИА Регнум. Патриотическое воспитание девочек, обучающихся в пансионе Минобороны в Петербурге, стало ключевой темой первого заседания Попечительского совета пансиона. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 марта в пресс-службе Совета Федерации, чей председатель Валентина Матвиенко возглавляет Попечительский совет.

Дарья Драй ИА REGNUM Пансион воспитанниц Минобороны в Петербурге

На заседании затронули вопросы развития петербургского филиала пансиона, строительства его второй очереди, улучшения транспортной доступности, организации и проведения междисциплинарных тематических образовательных проектов.

Матвиенко считает примечательным, что первый филиал Пансиона воспитанниц Министерства обороны появился именно в Северной столице.

«Воспитанницы будут учиться в одном из самых красивых городов мира, который предоставляет огромные возможности для культурного развития», — заявила она.

Спикер Совфеда также считает, что, хоть учреждение работает первый год, здесь уже созданы условия для качественного образования, творческого развития воспитанниц, их досуга и отдыха.

«Это гарантия того, что перед выпускницами будут открыты двери всех элитных учебных заведений», — полагает Матвиенко.

По словам заместителя министра обороны Татьяны Шевцовой, среди результатов работы пансиона стоит особо выделить патриотическое воспитание. Члены Попечительского совета увидели работу пункта сбора информации и фотоматериалов для загрузки в мультимедийный комплекс «Дорога Памяти»: проект Центрального музея Вооруженных сил РФ позволит собрать десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда — всех, кто сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны.

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Напомним, комплекс петербургского филиала пансиона Минобороны открылся 1 сентября 2019 года. Он расположен на Бычьем острове и полуострове Безымянный в дельте Невы, вблизи Крестовского острова. Все воспитанницы пансиона находятся на полном государственном обеспечении.