Москва, 3 марта, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Бизнесмен Олег Дерипаска обратился в суд с иском против оппозиционного блогера Алексея Навального, желая защитить свою деловую репутацию. Об этом сообщил 3 марта адвокат предпринимателя Алексей Мельников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Иск Дерипаски к Навальному приняли в Арбитражном суде Москвы. Предприниматель заявил о распространении блогером ложной информации, которая касается якобы получения Дерипаской неправильной и незаконной поддержки государства в виде, в частности, невозвратных кредитов.

Мельников пояснил, что Навальный распространял недостоверную информацию через YouTube. Бизнесмен просит суд обязать блогера опровергнуть ложные сообщения и взыскать с него символическую компенсацию в один рубль, сказал адвокат ТАСС.

Читайте также: Дерипаска назвал «полным бредом» обвинение США в отмывании средств