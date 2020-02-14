Москва, , 15:24 — REGNUM Обвинения минфина США об отмывании «денег Путина» являются голословными и представляют собой «полный бред», заявил российский миллиардер Олег Дерипаска. Так он прокомментировал 14 февраля РИА Новости выводы американской стороны.

«Любой, кто возьмет на себя труд прочитать письмо OFAC, увидит, что оно состоит из голословных обвинений и полного бреда», — подчеркнул Дерипаска.

По его словам, подобные слухи и сплетни отклонил бы любой в мире суд. Дело в отношении себя бизнесмен назвал нарушением прав человека и попыткой применить юридическую систему США в политических целях.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США сделали вывод, что Дерипаска «владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина». В качестве аргументов приведены некие сообщения без ссылок на источник.

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